Arriva la “Sagra dei Pici e del Cinghiale” al circolo di Albizzate grazie a Street Food Parade

Da venerdì 13 a domenica 15 dicembre un weekend speciale, una celebrazione del gusto e una rinascita per un luogo simbolo della socialità locale

Dopo un periodo di pausa, Il Circolo di Albizzate – The Family torna ad aprire le sue porte per un weekend grazie a “Street Food Parade“, pronto ad accogliere il pubblico con una rinnovata energia e passione per l’aggregazione e la cultura con proposte originali e adatte a un pubblico di tutte le età.

Questo storico spazio, noto per essere stato un fulcro di incontri, eventi e convivialità, non è solo un luogo fisico ma un simbolo della vita sociale di Albizzate e dei comuni limitrofi. Dalle cene comunitarie ai concerti, dagli spettacoli alle serate tematiche, The Family è un pezzo di storia locale che ora riprende il suo posto nel cuore della comunità.

La Sagra dei Pici e del Cinghiale è il modo perfetto per festeggiare questo ritorno: tre giorni di ottimo cibo, musica e spettacoli in un ambiente accogliente e familiare.

Un viaggio nei sapori toscani

La cucina toscana, conosciuta per i suoi sapori autentici e genuini, è la protagonista assoluta di questa festa. Due pilastri della tradizione gastronomica, i Pici e il Cinghiale, guideranno i palati dei partecipanti in un viaggio tra aromi, consistenze e ricette che sanno di casa e tradizione. Il tutto servito in un ambiente al coperto, ideale per le fredde serate di dicembre.

Il menù della sagra

Preparato con cura e passione, il menù offre una varietà di opzioni per soddisfare ogni gusto:

• Antipasti: Taglieri di salumi e formaggi tipici e antipasti toscani che evocano il calore e la semplicità della cucina casalinga.

• Primi Piatti: Dall’intenso sapore dei Pici al ragù di cinghiale alle raffinate note dei Pici ai porcini e tartufo, senza dimenticare la pasta al pomodoro per i palati più semplici.

• Secondi Piatti: Bocconcini di cinghiale con polenta, trippa alla fiorentina e la classica rosticciana, per un’immersione completa nei sapori della Toscana.

• Dolci: I classici cantucci con vin santo e il tiramisù chiudono il pasto con dolcezza. Tutti i piatti raccontano una storia di tradizione e qualità, trasformando la cena in un’esperienza culturale oltre che gastronomica.

Tre giorni di musica e spettacolo:

La festa non finisce a tavola! Ogni sera, The Family si trasformerà in un palcoscenico per spettacoli imperdibili:

• Venerdì 13 Dicembre: Inizia il weekend con Magga Trio e la loro musica jazz, perfetta per creare un’atmosfera sofisticata e rilassante.

• Sabato 14 Dicembre: È tempo di ballare con Solo Hit DJ Set, una serata piena

di energia e grandi successi.

• Domenica 15 Dicembre: Risate assicurate con una sessione di Stand Up

Comedy (dalle 17:30) con protagonisti Lorenzo Deiana e Luigi Gigliobianco di Guerrilla Comedy, seguita dalla conclusione della sagra in un clima di gioia e divertimento.

Ogni serata rappresenta un’opportunità per vivere a pieno lo spirito conviviale e accogliente che ha sempre caratterizzato The Family.

Perché partecipare?

Questo evento a ingresso gratuito non è solo una sagra, ma una vera festa di comunità. La riapertura del The Family grazie a “Street Food Parade” è un’occasione per ritrovarsi, riscoprire vecchi amici e crearne di nuovi, tutto mentre si gusta cibo eccellente e ci si lascia trascinare dalla musica e dagli spettacoli.

Albizzate e i comuni vicini meritano un luogo come The Family, dove la tradizione incontra la contemporaneità, dove cibo, cultura e intrattenimento si fondono in un’unica grande esperienza.

Informazioni utili e prenotazioni

Posti limitati: Prenota subito per non perderti questa occasione unica!

• Compila il rapido modulo di prenotazione online: Clicca qui

• Oppure contattaci su WhatsApp al 3495382384

Orari sagra:

Venerdì – Sabato: 19.00 – 0.00 Domenica: 12.00 – 15.00 / 19.00 – 0.00

Spettacoli:

Venerdì 13 Dicembre

Musica Jazz con Magga Trio live!

Sabato 14 Dicembre Solo Hit dj set

Domenica 15 Dicembre

Stand Up Comedy (dalle 17.30)