Tante idee regalo per Natale al mercatino solidale di Good Samaritan ODV

Sabato 7 e domenica 8 dicembre Good Samaritan ODV ha in programma l’aperture del mercatino solidale, dalle 9.30 ale 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Prima di tutto un GRAZIE per il sostegno che voi lettori di Varese news state dimostrando: in tanti, dopo aver letto l’articolo, vengono a trovarci al nostro MERCATINO SOLIDALE di Brunello. Grazie a voi il progetto dedicato alle donne vulnerabili di Gulu, nord Uganda, può garantire indipendenza economica, supporto medico e psicologico, cibo e tanto altro a donne che vivono sulla loro pelle la discriminazione, la malattia e la precarietà economica.

Le state sostenendo acquistando i prodotti che realizzano con materie prime locali: scialli fatti al telaio, sotto pentola in foglia di banano, tessuti tinti a mano, bigiotteria etc etc. Tutto sapientemente e minuziosamente prodotto a mano. Insieme a questi bellissimi accessori per la persona e articoli per la casa, da noi trovate anche panettoni artigianali (pistacchio di Modica, cioccolato, lamponi con cioccolato bianco e albicocche con marron glacé), diverse tipologie di biscotti (frolla con cioccolato, frolla con marmellata, frollini allo zenzero, lune di miele al farro, baci d’Uganda e african cookies al cioccolato), tisanelle (miele aromatizzato per tisane già pronte), gelèe di frutta (mandarino, arancia o bergamotto), sali aromatizzati ai sughi, composte di frutta, cremini al cioccolato e nocciole. Eccellenti proposte alimentari provenienti da tutta Italia.

Potrai scegliere tra diverse tipologie di pacchi natalizi realizzati con prodotti artigianali africani e prodotti alimentari italiani d’eccellenza, ma non solo: troverai tutta l’oggettistica, dalle agende 2025 ricoperte in tessuto wax ai nuovissimi modelli di collane di carta, dai prodotti per la casa, agli accessori per la persona, tutto rigorosamente realizzato a mano dalle donne della Cooperativa Wawoto Kacel di Gulu, nord Uganda.

(ma al mercatino ne troverai molti altri)

Il mercatino sarà aperto anche il 14 , 15, 21 e 22 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

Concerto di Natale con la Compagnia della Gru

Sabato 7 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata, si terrà il tradizionale concerti di Natale con la Compagnia della Gru, diretto da Enrico Salvato.

L’ingresso è a offerta libera e il ricavato andrà a sostenere i progetti educativi rivolti ai bambini vulnerabili di Gulu.

Mostra di presepi

.

La sera di sabato 7 e per i giorni di domenica 8 e sabato e domenica 14-15 dicembre, contestualmente all’apertura del mercatino solidale e nel locale adiacente alla Chiesa, ci sarà una mostra di presepi estremamente originali.

L’artista è un amico e sostenitore dell’associazione, Mirto Amabile.

Mirto è un creativo, realizza originali oggetti con materiali naturali e di recupero (legno, metallo, carta, plastica ) che, rielaborati, prendono nuove forme e significati. Tra le varie creazioni il presepe è il suo soggetto preferito: il messaggio che nei secoli continua a trasmettere, il suo essere sempre attuale e moderno è motivo di ispirazione. Esso nasce da un’emozione, da un sentimento che mette sempre al centro la Sacra Famiglia, con i propri valori, ma circondata da una società in continuo cambiamento: mutano le forme, i colori, le abitudini, ma non la spiritualità; quasi a dire che tutto cambia “fuori” dall’uomo, ma non “dentro” l’uomo.

Mirto ha partecipato a diversi concorsi con i suoi presepi artistici che sono sempre stati apprezzati per la loro originalità e più volte premiati. Nel 2018 è stato scelto per partecipare alla mostra “100 presepi in Vaticano”.

Wawoto Kacel: un progetto per le donne

In 25 anni di attività GOOD SAMARITAN ODV ha osservato la fragilità e i bisogni comuni delle donne evidenziando tanta solitudine, distacco dalla vita sociale, malattie e vulnerabilità spesso difficili da gestite. Ma ha anche saputo riconoscere le potenzialità inespresse delle donne, la loro sensibilità artistica e le risorse incredibili di chi nella vita ha vissuto ai margini. Per questo ha contribuito alla nascita della Cooperativa Wawoto Kacel, unendo il mondo dell’artigianato a quello dell’integrazione sociale. Le donne che fanno parte di questa realtà conservano la tradizione del lavoro manuale ma, grazie a corsi di formazione e aggiornamento, innovano le tecniche di produzione, diversificano le proposte creative, conciliando così un prodotto di qualità e un design innovativo.

L’obiettivo del progetto è quello di creare un luogo di lavoro inclusivo, l’autonomia economica, l’inclusione sociale e l’emancipazione delle donne che soffrono di patologie come AIDS, poliomielite e che in questo modo riescono a garantire la sopravvivenza della loro famiglia.

L’ingresso al mercatino solidale è libero.

