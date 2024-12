Due weekend a Besnate per toccare e “annusare” i libri

La piccola Besnate non rinuncia mai ad appuntamenti culturali anche ambiziosi, com’è anche la Mostra del Libro, appuntamento che mette insieme lo spazio dedicato all’oggetto-libro – alla sala consiliare di piazza Mazzini – e alcuni incontri.

L’appuntamento quest’anno è per due weekend: il fine settimana di sabato 14 e domenica 15 dicembre e il successivo, sabato 21 e domenica 22 dicembre. La mostra sarà aperta dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15:00 alle 18:00, per le quattro giornate (la mostra è organizzata in collaborazione con Biblos Mondadori Gallarate).

Quattro giorni «per fare gironzolare i bambini tra i volumi cartacei, così che li possano toccare, annusare, familiarizzare con l’oggetto libro» dice l’assessore alla cultura Giuseppe Blumetti, sottolineando il valore per i più piccoli. L’intenzione è anche avvicinare bambini e famiglie che hanno meno possibilità per ragioni socio-economiche.

Gli appuntamenti

La mostra del libro è accompagnata anche da alcuni incontri.

Alessandra Gumiero terrà i laboratori di lettura con le scuole, nei giorni della settimana: “Mia nonna è un pirata” e “Il mistero della matita di Hemingway”.

Venerdì 20 dicembre, alle 21, si terrà invece la presentazione del volume di Francesco Fontana “Genesi della mia ansia”, un romanzo che è anche una riflessione – che vuol essere collettiva – sul tema della saluta mentale.