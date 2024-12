Che fare con i bambini nel weekend del 13, 14 e 15 dicembre a Varese e nel Varesotto

Domenica di sole e tempo incerto nel resto di questo weekend di attesa del Natale. In programma tantissimi eventi a tema per i più piccoli, nelle piazze e nelle biblioteche, tra lucine e incontri con Babbo Natale, laboratori creativi e qualche spettacolo per immergersi con tutta la famiglia nella magia del Natale.

EVENTI

VARESE – Il Creanza Christmas Market arriva in via Del Cairo sabato e domenica con tanti hobbisti e un tipico bus londinese a due piani, tutto allestito a tema natalizio, visitabile e pieno di leccornie – I dettagli

AZZATE – Domenica il Belvedere di Azzate ospita uno speciale Mercatino di Natale, con attività per bambini e la possibilità di piccoli viaggi panoramici in Mongolfiera – Tutto il programma

TRADATE – Nuova domenica di Porte aperte al Centro didattico scientifico del Parco Pineta. In programma esplorazioni e giochi in natura e una speciale avventura per piccoli astronauti all’EcoPlanetario alla scopera del Cielo di Natale, giuidati dalla stella cometa – Il programma

VALGANNA – Domenica il borgo di Boarezzo diventa il villaggio di Babbo Natale, con attività per bambini, cioccolata, torta e vin brulè per tutti, e alle 17.30 accensione delle luci – Il programma

VARESE – Venerdì ser l’associazione genitori della Bosco festeggia il Natale al quartiere San Gallo dalle ore 18.45 con i cori dei bambini della scuola Alla Chiesa S. Massimiliano Kolbe di viale Aguggiari, seguita da una fiaccolata con canti natalizi per le strade del quartiere – L’evento

PORTO CERESIO – Domenica mattina il gruppo subacqueo GODiving poserà il presepe sommerso nelle acque del Ceresio. L’installazione, ormai una tradizione quasi ventennale, vuole sottolineare la sistemica relazione tra uomo e acqua dolce – L’iniziativa

BODIO LOMNAGO – Tante attività per tutta la famiglia domenica 15 dicembre a partire dalle ore 15 a Bodio Lomnago che celebra la Festa dei bambini. – Il programma

ANGERA – Domenica pomeriggio sul lungolago l’iniziativa Canta con Babbo Natale,per incontrarlo e fotografarlo sulla slitta, ballare con gli elfi e lasciarsi trascinare nella magia del periodo tra animazioni e giochi – Scopri di più

VARESE – Babbo Natale, zampognari e uno spettacolo per bambini La freccia Azzurra, ispirato a Rodari, domenica per le vie di Capolago chiuse al traffico per fdare vita a uno speciale “Villaggio di Natale a Capolago” – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – Prosegue sabato pomeriggio al Mondo di riflessi di Induno Olona la raccolta di giocattoli per i bambini in ospedale dei Curoi Eroi che accoglieranno i bambini con Babbo Natale e un sacco tutto da riempire – Scopri di più

GALLARATE – Festa di Natale a Sciarè: scuola dell’infanzia Borgomanero e Coro Divertimento Vocale insieme per i bambini del Sud Sudan. Il concerto, a ingresso libero, sostiene il progetto per la ricostruzione di un asilo nel più giovane Paese africano – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – C’è un mega-regalo di natale in piazza Vittorio Emanuele II. Il grande pacco regalo permette ai bambini di fare un viaggio indimenticabile: uan volta entrati nel regalo, come per magia, ci si ritroverà a casa di Babbo Natale – L’iniziativa

VARESE – La domenica pomeriggio dalle 16 alle 18.30 fino al 15 dicembre, al Caffè del Borducan è di casa Babbo Natale. Un’occasione imperdibile per tutti i bambini che vorranno incontrarlo, lasciargli la letterina e vivere la sua speciale magia – Tutte le informazioni

STORIE E SPETTACOLI

GALLARATE – Si intitola Quando arriva il Natale? lo spettacolo per grandi e piccini dedicato all’attesa più bella dell’anno in scena sabato pomeriggio al Teatro delle Arti con Silvano Antonelli – L’iniziativa

BUSTO ARSIZIO – Domenica pomeriggio alle 17 la rassegna Primi Applausi porta al Teatro San Giovanni Bosco Il canto di Natale, il tradizionale racconto di Dickens nell’originale versinone della compagnia Teatro Blu, per un pubblico dai 4 anni in su – Lo spettacolo

VARESE – Bimbi protagonisti domenica 15 dicembre alle 15.30 allo spazio Yak con lo spettacolo di Teatro Periferico, Lucino, ispirato a Talkien e seguito da un laboratorio creativo. L’evento è parte del calendario Natale a Bustecche. Partecipazione gratuita – L’evento

VARANO BORGHI – Domenica pomeriggio in teatro è di scena Pinocchio, il musical, per sognare insieme alla compagnia Divertirsi x Divertire – Tutte le informazioni

MALNATE – Sabato 14 dicembre alle ore 16.30, all’aula magna delle scuole medie si terrà uno spettacolo di burattini per bambini con “Mago Magrino e gli animali magici”– Scopri di più

PRORTO VALTRAVAGLIA – Domeinca pomeriggio è in programma per tutti i bambini un evento speciale con lo Spettacolo di burattini di Paolo, seguito da uan golosa merenda da gustare insieme con tutta la famiglia – L’iniziativa

ARCISATE – Domenica pomeriggio a Brenno Useria un pomeriggio di teatro per bambini e ragazzi con Biancaluna, spettacolo di burattini, pupazzi ed attori della compagnia Roggero domenica 15 dicembre – Tutte le informazioni

VARESE – Doppio appuntamento sabato alla biblioteca civica per bambini e ragazzi: alle ore 10.30 lo spettacolo La cena di Natale, a cura di Bortolotto e Pagliarini (dai 3 anni, gratuito e su prenotazione) e nel pomeriggio alla 15 letture natalizie a cura delle bibliotecarie – I dettagli

VARESE – Ultimo appuntamento della stagione con CinemaKids domenica pomeriggio al Nuovo di Viale dei mille dove sarà proiettato Il robot selvaggio, dove a finire su un’isola deserta è Roz, robot alle prese con la fauna selvatica pur di garantirsi una possibilità di sopravvivenza – La rassegna

VENEGONO INFERIORE – Venerdì sera alle 20.30 in Biblioteca c’è La Notte dei Pupazzi con le Storie Suonate di Giuditta Campello e Claudio Cornelli – Come partecipare

ROVELLASCA – Domeinca in sala consigliare un pomeriggio di risate con “Babbo Natale & Friends” e la Ciccio Pasticcio Band. Ingresso libero – Qui tutte le info

COCQUIO TREVISAGO – Sabato pomeriggio in biblioteca c’è “Leggiamo in Natale” con tante storie illustrate e un teatrino speciale, il Kamishibai dal lontano Giappone – Leggi qui

VARESE – Venerdì pomeriggio alle 16 appuntamento alla Biblioteca civica con l’albo illustrato Il Lupo che non amava il Natale nella speciale lettura proposta ai bambini dai bibliotecari di San Fermo – L’attività

SOMMA LOMBARDO – VENEGONO SUPERIORE – VENEGONO INFERIORE – LUINO – Sabato mattina appuntamento in biblioteca con i volontari di Nati per leggere per i bambini da 0 a 6 anni – I dettagli

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Sabato 14 dicembre alle 10 in piazza Monte Grappa aprirà ufficialmente la Mostra delle Illusioni, un percorso interattivo alla scoperta di installazioni che stimolano e accompagnano alla scoperta dell’illusione ottica – Scopri di più

VARESE – Sabato pomeriggio, in occasione del primo giorno di Creanza Christmas Street Market in via Del Cairo, la Fondazione Marcello Morandini propone un laboratorio gratuito per bambini dai 5 ai 12 anni nell’ambito del progetto ESORDI – I dettagli

COCQUIO TREVISAGO – Nuovo appuntamento sabato pomeriggio in biblioteca con “Gioca con la Storia” per tornare indietro tra giochi da tavolo e di ruolo, per tutte le età – L’iniziativa

CISLAGO – Domenica 15 dicembre, bambini e famiglie sono invitati a partecipare a Digital Hunt, una Caccia al tesoro natalizia per le vie del centro di Cislago – Qui tutte le info

GERMIGNAGA – Venerdì pomeriggio, dalle 14 alle 16.30, la Colonia Elioterapica ospita attività dedicate ai bambini dai 7 agli 11 anni: letture animate seguite da un laboratorio a tema natalizio, il tutto coordinato dagli educatori professionali della Cooperativa Sociale Eureka – L’iniziativa

VARESE – Con Varese Corsi a Calcinate del Pesce “Il pacchetto rosso” un laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni per creare delle scatole di addobbi da poter usare per il proprio albero di Natale. Per tutte le informazioni e le iscrizioni, cliccare qui

LUCINE

LEGGIUNO – La nuova edizione delle Lucine di leggiuno propone meraviglia di luce con oltre 850.000 luci che, per tutta la durata delle festività, creano un’atmosfera magica, incantando grandi e piccini – I dettagli

VARESE – Lo spettacolo di luci dei Giardini Estensi continua a regalare meraviglia per tutto il periodo delle feste – Guarda qui

SARONNO – Sabato 14 e domenica 15 dicembre il programma di iniziative natalizie proposto del Comune di Saronno si arricchisce con uno spettacolo di videomapping che riempirà di luci e colori la facciata della Chiesa prepositurale dei SS Pietro e Paolo, in piazza Libertà. – Qui tutte le informazioni

PISTE DI PATTINAGGIO

VARESE – Ai Giardini Estensi rimarrà aperta per tutto dicembre e sino alla fine delle vacanze Natalizie la Pista di pattinaggio s ghiaccio

LUINO – Ritorna dopo anni la Pista di Pattinaggio in Piazza della Libertà a Luino, pronta a trasformare il centro cittadino nel cuore pulsante delle festività invernali – Leggi qui

SOMMA LOMBARDO – La pista di pattinaggio, novità del Natale sommese 2024, è stata inaugura sabato 30 novembre – Tutte le informazioni

MALNATE – Con l’inizio di dicembre in piazza delle Tessitrici ha aperto la pista di pattinaggio , al centro di numerosi eventi che Malnate dedica al Natale – Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

OPEN DAY SCUOLE – Fine settimana di open day per le famiglie che devono scegliere la scuola che i figli frequenteranno il prossimo anno. Ad esempio questo sabato c’è l’open day della scuola dell’infanzia Maria Letizia Verga di Varese – Scopri di più

AZZATE – Un inedito Stendipanni chic apre domenica pomeriggio nella storica sede delle Mamme in cerchio in via Volta 44, con una selezione di capi d’abbigliamento e giochi firmati – L’evento

SARONNO – Venerdì 13 dicembre dalle 14 alle 18 un corso gratuito di disostruzione pediatrica e sicurezza, per imparare a prevenire e ad affrontare i principali incidenti ed emergenze che possono occorrere ai bimbi da 0 a 12 mesi – Qui tutte le informazioni

VARESE – TRADATE – Prosegue anche nel weekend, nelle rispettive sedi, la Raccolta di giocattoli promossa da Croce Rossa Varese e Tradate – Qui tutte le info

PER TUTTI – Un fine settimana nel pieno dello spirito natalizio con mercatini, concerti, presepi ed eventi per i più piccoli tra sole, nuvole e qualche goccia di pioggia – Che fare nel weekend