Canto e Mistero di Natale per i bambini nei teatri di Busto Arsizio

Due spettacoli natalizi per i bambini in due domeniche pomeriggio da passare a Teatro con tutta la famiglia. La proposta natalizia della rassegna Primi Applausi – a cura dell’Arca di Noe propone il 15 dicembre Canto di Natale di Teatro Blu al San Giovanni Bosco mentre la domenica successiva, il 22 dicembre al Teatro Sociale è di scena la compagnia C’è un asino che vola con Bobo, Babbo e il mistero di Natale.

Domenica 15 dicembre – ore 17

CANTO DI NATALE

Teatro San Giovanni Bosco

La compagnia Teatro Blu propone a i bambini uno spettacolo comico e poetico sui valori del Natale, raccontati con allegra magia dall’attore in scena con musiche originali eseguite dal vivo e disegni animati.

Di tratta di un’ attenta rilettura del magnifico testo di Charles Dickens: una parabola fantastica divenuta la più celebre storia di Natale.

Spettacolo adatto dai 4 anni in su. Ingresso unico a 6 euro.

Il Teatro San Giovanni Bosco è in via Bergamo 12, a Busto Arsizio.



Domenica 22 dicembre – ore 17

BOBO BABBO E IL MISTERO DI NATALE

Teatro Sociale Delia Cajelli

Questa volta Babbo Natale si è preso il raffreddore: come farà a costruire tutti quei giocattoli in tempo per la notte del 24 dicembre? Bisogna chiedere a qualcuno… a Bobo! Lui ogni anno dà una mano al vecchio Babbo e anche questa volta non si tirerà indietro. Certo, quest’anno la lista è proprio lunga e il simpatico clown non è per niente esperto di eroi supertecnospaziali o di bambole iperaccessoriate. Allora Babbo Natale decide di inviare in avanscoperta un’agente segretissimo goloso di sardine.

Riusciranno un clown pasticcione e un gatto scombinato a far felici anche quest’anno i bambini di tutto il mondo?

La compagnia C’è un asino che vola propone una favola di Natale originale e divertente, raccontata con attori e pupazzi per un pubblico dai 3 anni in su. Ingresso unico a 7 euro.

Il Teatro Sociale Delia Cajelli è in via Bergamo 12 a Busto Arsizio.

Entrambi gli spettacoli hanno una durata di circa 50 minuti.

Per partecipare è consigliata la prenotazione scrivendo ad arcadinoeteatro@gmail.com oppure whatsapp al numero 351 3751758 e specificando un cognome di riferimento e il numero totale di biglietti richiesti (adulti e bambini compresi).