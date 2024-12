Una domenica speciale a Porto Valtravaglia: burattini, favole e merenda

Preparatevi per un pomeriggio magico: domenica 15 dicembre vi aspetta un evento imperdibile con i Burattini di Paolo, spettacolo, dolci golosità e tante sorprese per tutta la famiglia

Domenica 15 dicembre segnatevi in agenda un appuntamento speciale: “Per una merenda da favola”. L’evento si terrà a Porto Valtravaglia, in via Roma 80, e sarà un’occasione per passare un pomeriggio in compagnia tra risate, burattini e una deliziosa merenda.

Il programma è pensato per grandi e piccini, con l’obiettivo di regalare momenti di spensieratezza e magia.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Ore 15.00 : accoglienza degli ospiti

: accoglienza degli ospiti Ore 15.30 : spettacolo con i Burattini di Paolo. I più piccoli si divertiranno un mondo e anche gli adulti torneranno un po’ bambini

: spettacolo con i Burattini di Paolo. I più piccoli si divertiranno un mondo e anche gli adulti torneranno un po’ bambini Ore 17.00: merenda golosa per concludere in bellezza

Il tutto al costo di 7 euro a bimbo/a, merenda e spettacolo inclusi, con la possibilità di far partecipare due accompagnatori per ogni bambino.

E per i più grandi? A disposizione un’area ristoro dove gustare vin brulé, cioccolata calda, prosecco e tante piccole delizie.

CONTATTI

Scambio Srl

Via Roma 80, Porto Valtravaglia

T: +39 351 7895760

T: +39 334 3697236

@: info@viviscambio.it

Sito | Facebook | Instagram | YouTube