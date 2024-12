A Boarezzo il 15 dicembre c’è il villaggio di Babbo Natale

Il piccolo borgo di Boarezzo, nel comune di Valganna, si prepara ad accogliere un evento suggestivo: il 15 Dicembre le stradine del paese si trasformeranno nel Villaggio di Babbo Natale.

A partire dalle 15, Babbo Natale sarà presente nel suo villaggio per incontrare i bambini e regalare loro piccoli doni. Un’occasione per immergersi nell’atmosfera natalizia e scattare foto con Babbo Natale. Ma l’evento non sarà solo un momento di incontro con Babbo Natale: i visitatori potranno gustare una golosa cioccolata calda con panna, una fetta di torta e, per i più grandi, un caldo bicchiere di vin brulé che scalderà il cuore e lo spirito.

Il momento più emozionante della giornata sarà alle 17.30, quando si terrà l’accensione dell’albero di Natale. Le luci scintillanti illumineranno Boarezzo creando un’atmosfera da fiaba.