Due giornate di open day alla scuola dell’infanzia Maria Letizia Verga

“Senza retta e Statale fa rima con competente e professionale”, il motto rimane sempre lo stesso ed è proprio con questa filosofia che la scuola apre le sue porte per ben due appuntamenti di open day.

Sabato 14 dicembre dalle 10:30 alle 12:00 e sabato 25 gennaio dalle 16:30 alle 18:00 sarà possibile scoprire la scuola dell’infanzia Maria Letizia Verga immersa nel verde, situata in Via Maggiora 12 a Calcinate del Pesce a metà tra il borgo di Mustonate e il lago di Varese. Lontana dal traffico e dal rumore la scuola mette in campo anche numerose iniziative legate alle camminate e all’osservazione diretta della natura.

All’interno dell’edificio si trovano numerosi servizi, tra cui un grande giardino e una particolare attenzione all’alimentazione. Infatti, nel servizio mensa sono previsti diverse tipologie di menu, elaborate da un nutrizionista in collaborazione con ATS.

Si ricorda che le iscrizioni per l’anno accademico 2024/2025 saranno online e aperte dalle 8:00 di sabato 18 gennaio fino alle 20:00 di lunedì 10 febbraio.

Per avere maggiori informazioni sulla didattica e percorsi di studio si può consultare il sito cliccando qui o la pagina Facebook, oppure contattare la scuola allo 0332 313076 o scrivendo a infanzia.verga@gmail.com