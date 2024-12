Meteo “ballerino” nel fine settimana: sole, nebbia, nuvole e qualche goccia di pioggia

Previsioni meteo altalenanti per il fine settimana sul Varesotto: mattinate di sole, cui seguiranno annuvolamenti, qualche goccia di pioggia, un po’ di nebbia al mattino. L’alta pressione dei giorni scorsi, infatti, si indebolisce per il transito di una saccatura sul continente europeo che porterà un modesto peggioramento tra questa sera e domani. Seguirà domenica il rinforzo di una vasta area anticiclonica in espansione dall’Atlantico che determinerà condizioni stabili all’inizio della prossima settimana.

Ecco le previsioni del tempo del Centro Geofisico Prealpino:

Venerdì 13 dicembre – Al mattino foschia poi in buona parte soleggiato su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana ma sulla pianura presenza di nebbie in graduale diradamento. Via via nuvolosità in aumento nel pomeriggio che porterà verso sera qualche goccia di pioggia in pianura e fiocchi oltre 700m sulle Prealpi. Sull’Oltrepo limite neve attorno a 400m.

Sabato 14 dicembre – Poco sole, passaggi nuvolosi spesso estesi. Perlopiù asciutto eccetto un po’ di nevischio sulle Alpi di confine e in pianura non sono escluse rare gocce di pioggia. In serata apertura di schiarite a partire dal Piemonte, più ampie nella notte.

Domenica 15 dicembre – Ancora qualche nuvola all’alba poi via via ben soleggiato con rinforzi di vento settentrionale in montagna. Sulla pianura foschia e qualche nebbia nelle ore più fredde.