A Malnate una serie di eventi per pattinare verso il Natale

Quest’anno, la città di Malnate, ospiterà per la prima volta una pista di pattinaggio (leggi qui). Ma non sarà l’unica iniziativa pensata dall’amministrazione comunale verso il Natale. A partire dal primo di dicembre saranno diversi gli eventi che animeranno la città in vista del periodo di feste.

Domenica 1 dicembre nei campetti delle scuole medie si terrà il mercatino degli hobbisti accompagnato da punti ristoro. Contestualmente, verrà inaugurata la pista di pattinaggio e, dalle ore 15.30 alle ore 16.30, i bambini fino ai 13 anni potranno usufruire di 30 minuti gratuiti di pattinaggio. La pista sarà aperta tutti i giorni fino al 12 gennaio.

Venerdì 6 dicembre nell’aula magna delle scuole medie si terrà una serata dedicata ai più giovani ma non solo, all’insegna della comicità.

Domenica 8 dicembre invece, in piazza delle Tessitrici ci sarà l’ormai tradizionale accensione dell’albero in collaborazione con la Parrocchia.

Sabato 14 dicembre alle ore 16.30, all’aula magna delle scuole medie si terrà uno spettacolo di burattini per bambini con “Mago Magrino e gli animali magici”.

Lunedì 16 dicembre il consiglio dei bambini si ritroverà in Villa Braghenti per addobbare il parco.

Sabato 21 dicembre, alla pista di pattinaggio, bambini e famiglie potranno incontrare e pattinare con Elsa del film d’animazione Frozen e altri personaggi del film. Mentre alla sera, al palazzetto, ci sarà il concerto di gala a cura del Corpo Filarmonico Cittadino.

Sabato 28 dicembre alle ore 10.30 alla biblioteca civica si terranno le letture ad alta voce per bambini a tema Natalizio.

Martedì 31 dicembre “Capodanno sul ghiaccio”, tutti insieme a festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Infine, prima della chiusura scolastica natalizia, i bambini delle quarte e quinte elementari e i ragazzi delle scuole medie, usufruiranno, durante l’orario scolastico, della pista di pattinaggio in sostituzione all’ora di motoria. Il tutto offerto dall’Amministrazione Comunale.

A fare da cornice su questi momenti natalizi, il Distretto Urbano del Commercio lancerà un contest per far votare ai cittadini e non, la vetrina natalizia più d’effetto, accompagnato da una campagna promozionale e divulgativa “il regalo perfetto” per incentivare il commercio locale.

Saranno presenti anche alcuni punti luce: ai quattro ingressi di Malnate verrà posizionata la classica scritta luminosa “auguri”, sul prato sotto la chiesa di San Matteo verrà installato un albero luminoso, il palazzo comunale verrà allestito con fiocchi di neve a cascata, in Piazza Bai verrà collocata una slitta luminosa con le renne, sul prato vicino al parcheggio delle scuole medie verranno installati 3 soggetti 3d Luminosi di grande impatto: un trenino di 8 metri, una postazione per i selfi e una renna di 4m oltre che il già sopracitato albero in Piazza Tessitrici.

«Un Natale che mira all’aggregazione e al trascorrere il tempo con e per i propri cari – afferma il Sindaco Nadia Cannito -. A causa di una diffida inviataci da Enel Sole, che riportava l’impossibilità di utilizzare i pali della luce per gli allestimenti natalizi, non verranno collocate le classiche luminarie statiche sulle strade. Abbiamo quindi deciso di far sì che le luci siano il contorno di momenti conviviali, non rinunciando ad un Natale luminoso. Perciò verranno creati alcuni punti di luce in luoghi strategici, vissuti dai cittadini nella loro quotidianità, accompagnati da momenti ed eventi di aggregazione per giovani e famiglie».

«Il Distretto Urbano del Commercio è sceso in campo proponendoci un progetto che porterà clima natalizio ma anche incentivi per le attività locali – afferma l’assessore Gigi Baroni -. Abbiamo costruito insieme un percorso che mira al coinvolgimento della cittadinanza ma anche di tutte le persone dei comuni limitrofi, sia per andare a scoprire e votare gli allestimenti delle vetrine, ma anche per divulgare la consapevolezza del poter acquistare tutti i regali natalizi, per la famiglia, gli amici e i propri cari, dalle attività Malnatesi».