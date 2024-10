Una pista di pattinaggio per il periodo natalizio a Malnate

Sarà un periodo natalizio sui pattini per i bambini e ragazzi di Malnate. Durante la conferenza stampa della Giunta malnatese (leggi qui), l’assessore Carola Botta ha svelato che per la prima volta in città verrà installata una pista da pattinaggio su ghiaccio.

La struttura verrà posizionata il primo dicembre al parcheggio delle scuole medie di via Kennedy. Sarà fruibile da tutti e verrà utilizzata negli orari scolastici anche per le lezioni di motoria delle classe quarta e quinta primaria, oltre che dalle classi delle suole medie.

Sarà una delle prime iniziative pensare per il periodo natalizio pensate dall’amministrazione comunale, che vedrà poi l’illuminazione dell’alberto per l’8 dicembre con una festa in piazza delle Tessitrici, così come avvenuto negli ultimi anni.