Alla scuola dell’infanzia “Sabin” di Malnate le storie della buonanotte

Serata speciale quella di giovedì 27 marzo alla scuola dell’infanzia statale “Sabin” di Gurone, tante piccole luci avvolgono il salone della scuola, sembrano sospese nell’aria.

Al loro arrivo i bambini restano incantati, tutti indossano il pigiama, abbracciano un cuscino e tengono la mano di mamma o papà.

Tutto è pronto, le voci si abbassano e… in questa magica atmosfera alcuni volontari dell’associazione “Nati per leggere” leggono storie divertenti, piccole ombre si muovono dietro un telo, i bambini vengono trasportati in un mondo di fantasia, un mondo che farà da sfondo ai loro sogni.

Al termine della serata a tutti i bambini è stata consegnata una scatola luminosa dove ognuno potrà mettere piccoli ricordi che avrà piacere di conservare e un giorno ritrovare.

Grazie a tutti e …Buonanotte!