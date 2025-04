A Gurone la reliquia di Carlo Acutis per l’inaugurazione dei nuovi campi dell’oratorio

Si stanno concludendo i lavori per i nuovi campi sportivi dell’oratorio di Gurone. È stato un percorso lungo e partecipato, che la Parrocchia di Malnate ha seguito passo a passo grazie anche alle donazioni, monitorate dal tabellone in continuo aggiornamento all’esterno della chiesa di San Lorenzo.

Le opere hanno portato a una rivoluzione degli spazi esterni, con lo spostamento dei campi da calcio e da basket e l’installazione di un nuovo parco giochi, il tutto rifinito da nuove piante. Con il traguardo in vista, c’è già una data fissata per l’ inaugurazione: domenica 15 giugno ci sarà una grande giornata di festa.

«Lavoriamo perché ogni oratorio della nostra Parrocchia – commenta don Alessandro Sacchi – abbia delle sue peculiarità: Malnate diventa un centro parrocchiale con esperienze nuove, Gurone lo stiamo impostando per un oratorio collegato al feriale e alle associazioni sportive e il rifacimento dei campi punta in questa direzione. È difficile dare una data precisa per la fine dei lavori ma entro fine maggio dovrebbe essere tutto concluso».

«Per l’inaugurazione – prosegue don Alessandro – verrà il vescovo di Brescia monsignor Pierantonio Tremolada, che officerà la Messa e benedirà in nuovi campi. Abbiamo previsto diversi eventi per il fine settimana con i laboratori di musica dell’Insubria Musica e abbiamo invitato anche tutti i preti che negli anni sono passati da Gurone. Per sottolineare l’importanza della giornata, avremo l’onore di ospitare la reliquia di Carlo Acutis, che verrà proclamato Santo il prossimo 27 aprile».