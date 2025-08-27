Il 7 settembre ad Assisi Carlo Acutis sarà proclamato santo
Sarà la prima cerimonia di canonizzazione di Papa Leone XIV. Nato nel 1991 e morto a 15 anni, Acutis è sepolto ad Assisi che aveva scelto come sua patria spirituale
Sarà canonizzato il 7 settembre 2025 ad Assisi Carlo Acutis, il giovane milanese morto a soli 15 anni e già beatificato nel 2020. L’annuncio arriva dalla diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, che ha comunicato la nuova data della cerimonia inizialmente programmata per il 27 aprile scorso, durante il Giubileo degli adolescenti e poi sospesa per la morte di Papa Francesco. Sarà la prima canonizzazione per Papa Leone XIV.
Chi era Carlo Acutis
Carlo Acutis nacque a Londra nel 1991 da una famiglia italiana e crebbe a Milano. Fin da piccolo mostrò una profonda devozione e una straordinaria sensibilità spirituale. Fu un ragazzo come tanti: appassionato di informatica, calcio e videogiochi, ma con una fede forte e concreta, che viveva nella quotidianità. Si dedicò alla creazione di siti web per diffondere il Vangelo e l’Eucaristia, che definiva «la mia autostrada per il cielo». Morì a 15 anni a Monza per una leucemia fulminante e fu sepolto ad Assisi, per suo desiderio. È stato beatificato il 10 ottobre 2020.
La canonizzazione ad Assisi
La scelta di Assisi come luogo della canonizzazione non è casuale. Carlo aveva un legame profondo con San Francesco e proprio nella basilica del santo verrà proclamato santo. La diocesi ha annunciato che saranno previste celebrazioni, momenti di preghiera e accoglienza per i pellegrini provenienti da tutto il mondo.
