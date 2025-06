Una grande festa all’Oratorio di Gurone per l’inaugurazione dei nuovi campi con la reliquia di Carlo Acutis

Sarà una giornata di festa e di forte valore simbolico quella in programma domenica 15 giugno all’oratorio di Gurone, dove verranno inaugurati i nuovi campi sportivi realizzati dopo un lungo percorso di rinnovamento e partecipazione. Un momento atteso, frutto dell’impegno della Parrocchia di Malnate, sostenuta da donazioni raccolte anche grazie a un tabellone aggiornato quotidianamente all’esterno della chiesa di San Lorenzo.

I lavori hanno trasformato completamente l’area dietro la chiesa, con lo spostamento e rifacimento dei campi da calcio e basket, la creazione di un nuovo parco giochi e la piantumazione di nuove essenze, per un ambiente più accogliente e funzionale alle attività parrocchiali, sportive e feriali.

Messa solenne e benedizione con la reliquia del Beato Carlo Acutis

Il programma prenderà il via alle ore 11.00 con la Santa Messa in oratorio, presieduta da Monsignor Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia, e concelebrata dai sacerdoti che nel corso degli anni hanno svolto il loro ministero nella parrocchia di Gurone. Al termine, è prevista la benedizione dei nuovi spazi con la reliquia del Beato Carlo Acutis, il giovane testimone della fede in procinto di diventare Santo.

Sport, musica e animazione per tutte le età

Dalle ore 12.00, spazio alla convivialità con il pranzo comunitario in oratorio (pasta, panino e salamella), seguito nel pomeriggio — dalle ore 15.00 — da una ricca serie di attività: sul nuovo campo da calcio si disputerà la partita inaugurale con il CSI Gurone; sul campo da basket, l’ASD Handicap Sport Varese coinvolgerà i partecipanti in un’esperienza di basket in carrozzina, aperta anche ai più piccoli; in salone, spazio all’intrattenimento con la fiaba musicale “Pollicino” e con l’orchestra dell’Insubria Musica, che presenterà un saggio dei laboratori musicali per i bambini delle scuole.

Un dolce finale lungo 43 metri

A chiudere la giornata sarà alle ore 17.00 la merenda finale: un maxi pane e Nutella lungo 43 metri, a simboleggiare i 43 anni dell’oratorio di Gurone.

La festa, organizzata in collaborazione con numerose realtà del territorio, rappresenta un momento di forte coesione sociale e spirituale. Un segno concreto dell’attenzione della comunità di Malnate verso i giovani, lo sport e la crescita condivisa.