Raccolta di giocattoli promossa da Croce Rossa Varese e Tradate per bambini e ragazzi in difficoltà

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Varese organizza una Raccolta Giocattoli per portare un sorriso ai bambini e ragazzi delle famiglie in difficoltà sul nostro territorio. L’iniziativa ha l’obiettivo di rendere il Natale un momento speciale per chi vive situazioni di fragilità, coinvolgendo la comunità nella donazione di giocattoli nuovi o usati in buono stato per età tra 0 e 17 anni.

Dove e quando consegnare i giocattoli:

Sede di Varese

Sabato 30 novembre 2024 – Gazebo Croce Rossa Italiana, Corso Matteotti, Varese, dalle 9:00 alle 18:00.

Domenica 8 dicembre 2024 – Gazebo Croce Rossa Italiana, Mercatini di Natale, Masnago (VA), dalle 9:00 alle 16:30.

Dal 30 novembre al 15 dicembre 2024 – Sede Croce Rossa Italiana, Via Dunant 2, Varese, dalle 9:00 alle 18:00.

Per informazioni: varese.sociale@lombardia.cri.it

Sede di Tradate – preferibilmente con un’attenzione particolare alla fascia d’età 11-17 anni:

Dal 2 al 15 dicembre 2024 – Sede Croce Rossa Italiana, Via del Carso 29, Tradate.

Orari:

Dal lunedì al venerdì: 20:00 – 22:00

Sabato e domenica: 09:00 – 21:00

Per informazioni: salute.tradate@crivarese.it

La Croce Rossa Italiana di Varese ringrazia fin da ora tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa, dimostrando la forza della comunità e della solidarietà.