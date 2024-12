Un weekend natalizio a Varese: gli eventi da non perdere

Sono tanti gli appuntamenti per il fine settimana a Varese. Da non perdere lo spettacolo di luci e proiezioni nel parco storico dei Giardini Estensi: da venerdì a domenica lo spettacolo è dalle ore 17.30 alle ore 22.30. Ci sono poi la pista di pattinaggio nel parco, il mercatino di piazza Monte Grappa, gli eventi nel centro storico e nei quartieri. Da ammirare la magia del borgo del Sacro Monte illuminato, con l’opportunità di prender parte alla visita guidata lungo a Via Sacra o allo speciale concerto di Natale al Santuario. Per tutto il periodo natalizio il Castello di Masnago ospita inoltre una nuova installazione del capolavoro Tamar di Giuda di Francesco Hayez. Ci sono i momenti dedicati ai bambini promossi dalla Biblioteca Civica e tanti appuntamenti che vedono protagonisti i quartieri di San Gallo, Masnago, Capolago, Bustecche.

Venerdì 13 dicembre

Alle ore 16.00 in Biblioteca Civica, in via Sacco, ci sarà la lettura animata Il lupo che non amava il Natale, a cura dei Bibliotecari di San Fermo. Età consigliata dai 3 ai 6 anni, prenotazione non necessaria. Informazioni: bibliotecavarese.it o scrivendo a biblioteca@comune.varese.it.

Natale insieme. Nel quartiere San Gallo alle ore 18.45 lo spettacolo con cori e recitazione realizzato dai bambini e dalle maestre della scuola elementare San Giovanni Bosco. Appuntamento nella Chiesa S. Massimiliano Kolbe, in viale Aguggiari.

Alle ore 19.30 per le vie del quartiere San Gallo la fiaccolata con canti natalizi per le strade del quartiere. Alle ore 20.15/20.30 circa all’Oratorio Kolbe, in viale Aguggiari il rinfresco, lotteria e mercatino di Natale. A cura dell’Associazione Insieme per Crescere alla S.G. Bosco. Info: insiemepercrescere.ass@gmail.com

sabato 14 dicembre

Dalle ore 9.00 alle ore 17.00 in piazza del Podestà, l’evento benefico Telethon. Raccolta fondi per la ricerca scientifica promossa da Fondazione Telethon tramite la vendita di prodotti solidali. Info: varese.uildm.org.

Alle ore 10.30 appuntamento in Biblioteca Civica, in via Sacco 9, con lo spettacolo La cena di Natale, a cura di Bortolotto e Pagliarini. Età consigliata dai 3 anni. Prenotazione obbligatoria. Informazioni: bibliotecavarese.it o scrivendo a biblioteca@comune.varese.it.

Sempre nelle sale della Biblioteca Civica, alle ore 15.00 alle ore 17.00, Letture natalizie: le bibliotecarie proporranno agli utenti della biblioteca dei ragazzi diverse letture natalizie. Prenotazione non necessaria. Per informazioni: bibliotecavarese.it, biblioteca@comune.varese.it.

Dalle ore 13.30 alle ore 17.00 nella Sala Matrimoni di Palazzo Estense, in via Sacco, la Festa di Natale, Team Kannelloni. Un evento che unisce festa e solidarietà a favore della ricerca contro la leucemia e le malattie del sangue. Info: teamkannelloni.com.

Alle ore 15.00 lungo la via Sacra del Sacro Monte, la visita guidata Verso il Natale nelle prime tre Cappelle del Sacro Monte. L’evento fa parte della rassegna Conosci il tuo patrimonio. Info e prenotazioni su Eventbrite.

Dalle ore 15.30 alle 17.30 nelle vie e piazze del centro storico di Varese ci saranno gli zampognari per portare la magia del Natale, a cura di Associazione Culturale e Music For Green Events.

Alle ore 21.00 in Sala Montanari in via dei Bersaglieri, il Concerto di Natale con il Coro di Lecco. Evento benefico per la Casa del Sollievo Fondazione Molina. Info: www.753artebellezza.ch.

domenica 15 dicembre

Aspettando la Cometa, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 “Il Crotto” in via Bolchini, a Masnago, la Festa della Comunità Pastorale Maria Madre Immacolata, con il mercatino. Info: www.comunitapastoralemami.it.

Villaggio di Natale a Capolago. Nelle vie e oratorio di Capolago alle ore 14.00 ritrovo nelle vie centrali con gli zampognari per recarsi in oratorio per il presepe vivente. Alle ore 14.45 inizio festa, spettacoli teatrali per bambini e famiglie, laboratori per adulti e anziani e tante attività per tutti. Info: cooperativadicapolago@gmail.com.

Alle ore 15.30 allo spazio Yak, piazza De Salvo alle Bustecche appuntamento con Quartieri in festa, con Lucino, spettacolo di Natale per bambini e famiglie di Teatro Periferico. A cura di Karakorum. Info: organizzazione@karakorumteatro.it.

Alle ore 16.00 in Salone Estense, in via Sacco, appuntamento con il Festival Echi Urbani. Concerto Exclusive Resonance. Direzione musicale MDI Ensemble Musica di Corelli, Mozart, Sibelius, Bartok, Webern, Kurtag | Speciale Medley Natalizio. Direzione artistica: Corinna Canzian.

Alle ore 16.30 nel salone parrocchiale, in via Lazzaretto, in via Calatafimi, Musica nei Quartieri di Varese, in attesa del Natale. Info: info@cameristicadivarese.it.

Alle ore 18.00 al Santuario di Santa Maria del Monte, Concerto di Natale con il Coro Europae Cantores. A cura della Parrocchia di Santa Maria del Monte in partenariato con il Comune di Varese.

Per tutto il giorno in via Del Cairo appuntamento con Creanza Christmas Street Market, dalle ore 10 alle ore 19.00. Mercatino di Natale con 60 artigiani lungo tutta la via pedonale. In collaborazione con la Fondazione Morandini ci saranno laboratori per bambini e porte aperte al museo e alla collezione con un prezzo speciale.

Tutti i dettagli sono su vareseinforma.it.