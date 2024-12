È ispirato a Tolkien lo spettacolo Lucino in scena allo Yak per Natale a Bustecche

Si intitola Lucino l’animazione di Natale della compagnia Teatro Periferico in programma domenica 15 dicembre alle ore 15.30 allo Spazio Yakdi piazza De Salvo per festeggiare insieme a bambini e famiglie “Natale a Bustecche”.

Lo sapevate che l’anno scorso Babbo Natale rischiò di non riuscire a consegnare nessun regalo ai bambini di tutto il mondo?

Un omino in frac, immerso nelle luci e nei colori del Polo Nord fantasiosamente reinventato da Tolkien, vi racconterà di come Rover, cane spaccone, per fortuna aiutò Babbo Natale nell’impresa.

I bambini incontreranno un personaggio – Dario Villa – in frac, cappello con stelline luminose e lanternino, che leggerà e interpreterà la divertente storia di Rover, il cane spaccone aiutante di Babbo Natale.

Grazie a una scenograa luminosa creata da immagini proiettate (tratte dai disegni di J.R.R.Tolkien per “Le lettere di Babbo Natale”), attore e pubblico si ritroveranno immersi nei luoghi e nelle atmosfere del racconto.

La particolarità di questo lavoro è l’attenzione personale che viene data ai bambini, i quali vengono accompagnati uno ad uno al proprio posto, come si farebbe con delle persone di riguardo. Il tutto avviene con un preciso rituale, durante il quale il bambino, a cui ci si rivolge dandogli del “Lei”, sente di essere trattato come una persona importante e avverte che ciò che sta per accadere è stato creato appositamente per lui.

Lettura e animazione sul Natale per bambini indicativamente di 5-6 anni,

A seguire per tutti i partecipanti è previsto un laboratorio artistico e creativo.

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata a QUESTO LINK.