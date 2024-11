“We Want Peace”, artisti in mostra alla Sangalleria di Arcumeggia

“We Want Peace” è il leitmotiv dell’esposizione d’arte allestita presso la Sangalleria e Museo della Fotografia ad Arcumeggia di Casalzuigno. L’evento sarà fruibile durante le festività natalizie, da domenica 8 dicembre al 7 gennaio 2024.

Un percorso espositivo che unisce affermati artisti, teso a superare l’aspetto esclusivamente “Sacro” e religioso del Santo Natale, per indagare attraverso l’arte, e la necessità dell’uomo di vivere in una società senza conflitti e in Pace, accogliendo così anche diverse culture artistiche laiche.

Sangalleria esporrà opere dei seguenti maestri: Trento Longaretti, Enrico Baj, Aldo Carpi, Umberto Faini, Albino Reggiori, Giorgio Robustelli, Antonio Pedretti, Moneta Valerio L., Floriano Bodini, Carlo Premoselli,Tullio Cottini, Pier Ceresa, Remo Brindisi, Gianfranco Goberti; unitamente a due importanti tele di scuola Lombarda del “700”. In concomitanza sarà aperto al pubblico il Museo della Fotografia di Arcumeggia.

Con questa iniziativa artistica l’associazione Sangalleria, partecipa in simbiosi con l’iniziativa espositiva dei presepi diffusi ad Arcumeggia e Casalzuigno e con Pro Loco Arcumeggia.

Sangalleria – Museo della Fotografia di Arcumeggia.

Orari: Domenica 14.00-17.00 – sino al 7 gennaio 2025.

Ingresso libero. Mostra a cura di: Luigi Sangalli – Flavio Moneta. Moneta Valerio

