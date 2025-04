Il borgo di Arcumeggia si risveglia, s’inaugura la mostra dedicata al paese dipinto

Domenica 4 maggio alle ore 15.00, presso la storica Sangalleria di Vicolo Malcotti a Casalzuigno, si inaugura la mostra “Arcumeggia in Arte”, che resterà aperta al pubblico fino al 29 giugno 2025

Il borgo dipinto di Arcumeggia si risveglia con una nuova stagione espositiva che è insieme celebrazione e atto di resistenza. Domenica 4 maggio alle ore 15.00, presso la storica Sangalleria di Vicolo Malcotti a Casalzuigno, si inaugura la mostra “Arcumeggia in Arte”, che resterà aperta al pubblico fino al 29 giugno 2025.

La mostra è un sentito tributo agli artisti che, con il loro talento e visione, hanno fatto di Arcumeggia il primo borgo affrescato d’Italia. In esposizione un corpus di venti opere inedite – oli, incisioni, prove d’autore e disegni – firmate da nomi illustri come Aldo Carpi, Renato Guttuso, Aligi Sassu, Trento Longaretti, Albino Reggiori, Enrico Baj, Innocente Salvini e molti altri. Si tratta di un patrimonio artistico che non è solo estetica, ma racconto identitario, memoria viva.

In particolare, sarà possibile ammirare l’originale cartone preparatorio dell’affresco “Due crocifissi con uomo a cavallo”, realizzato da Gianfranco Goberti nel 1964: un’opera che rappresenta un frammento di spiritualità e storia incastonato tra le pietre del borgo.

Ad arricchire il percorso espositivo, le immagini d’epoca del Museo della Fotografia di Arcumeggia, dove gli scatti del reporter Luigi Sangalli catturano il momento della creazione: gli artisti immortalati all’opera, le mani sporche di colore, gli sguardi assorti, il mormorio delle idee che si fanno segno.

Questa doppia narrazione – pittorica e fotografica – si fa racconto corale di un’Italia che ha creduto, e ancora crede, nella forza trasformativa dell’arte.

“In un tempo segnato da tensioni, distrazioni e brutalità quotidiane, questa mostra si propone come gesto ostinato di bellezza e umanità. Un invito silenzioso, ma potente, a riconoscere nell’arte un rifugio e una speranza”, dicono gli organizzatori della mostra.

La rassegna è promossa da Sangalleria in collaborazione con il Museo della Fotografia di Arcumeggia, con il sostegno della Comunità Montana Valli del Verbano, della Provincia di Varese, del Comune di Casalzuigno e della Pro Loco di Arcumeggia. Curatori della mostra: Luigi Sangalli, Flavio Moneta e Valerio Lorenzo Moneta.

Info utili

La mostra è a ingresso libero e visitabile ogni sabato e domenica dalle 15.00 alle 18.00. L’inaugurazione del 4 maggio sarà accompagnata da un brindisi di benvenuto, nel consueto spirito di accoglienza che caratterizza questo angolo unico del Varesotto.

Sangalleria, Vicolo Malcotti 1, Arcumeggia – Casalzuigno (VA)

+39 339 5297073

www.sangalleria.com

sangalleria.arcumeggia@gmail.com