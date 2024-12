Gran finale al Salone Estense per Echi Urbani con il concerto ‘Exclusive Resonance’

Il Festival Echi Urbani chiude la sua terza edizione con un appuntamento da non perdere: il concerto “Exclusive Resonance”, che si terrà domenica 15 dicembre nella splendida cornice del Salone Estense di Varese. L’evento vedrà sul palco i giovani musicisti della masterclass del festival insieme ai docenti dell’mdi ensemble.

Il programma del concerto è un vero e proprio viaggio musicale che attraversa tradizione e innovazione. Si parte con il Concerto grosso “Per la Notte di Natale” di Arcangelo Corelli, per poi passare all’Andante della Sinfonia Concertante di Mozart in versione sestetto. Seguiranno l’Andante Festivo di Jan Sibelius, l’energico Allegretto per orchestra d’archi di Béla Bartók, due delicate Bagatelle di Anton Webern e quattro raffinati Microludi di György Kurtág. La serata si concluderà con un omaggio alle più amate Carole natalizie. Un’esperienza che unisce tradizione e modernità, creando l’atmosfera perfetta per avvicinarsi al periodo natalizio in modo originale. Dopo il concerto, il pubblico potrà ammirare lo spettacolo di luci e suoni ai Giardini Estensi, un’occasione suggestiva per continuare a immergersi nell’atmosfera delle festività.

Il concerto è il momento culminante di una masterclass gratuita, resa possibile grazie al supporto del Comune di Varese, di Elmec Informatica, Ichemco, Regione Lombardia e delle donazioni raccolte tramite il crowdfunding. Tra i giovani talenti che si esibiranno spicca la violinista quindicenne Francesca Valeri di Bisuschio, già vincitrice di premi come il recente Federico Allegro di Crosio della Valle.

I biglietti per il concerto sono disponibili online, con riduzioni per studenti e per i donatori “Amici degli Echi”.

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a info@gliechidellanatura.academy e consultare il sito ufficiale del festival.