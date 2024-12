Allo Spazio Yak di Varese “Breve apologia del caos per eccesso di testosterone nelle strade di Manhattan”

Doppio appuntamento venerdì 13 e sabato 14 dicembre con Karakorum Teatro. “Uno spettacolo per ridere, commuoversi e soprattutto riflettere”

Spettacolo teatrale della stagione di Spazio Yak – Karakorum Teatro.

Quattro persone chiuse in un appartamento d Manhattan, persone comuni che non sanno stare al mondo e che sognano la rivoluzione a qualsiasi costo, improbabili terroristi che progettano un infallibile piano insurrezionale.

Uno spettacolo per ridere, commuoversi e soprattutto riflettere.

Il 13 e 14 dicembre alle ore 21.00.

Info e acquisto dei biglietti su www.spazioyak.it