Atmosfere di Natale a Ispra con un concerto nella chiesa di San Martino

La chiesa parrocchiale di San Martino a Ispra è pronta a ospitare una coinvolgente serata di musica in vista del Natale. Sabato 14 dicembre, dalle ore 20,45, è in programma il concerto del Corpo Musicale Isprese che, però, non sarà solo in questo appuntamento.

Insieme ai musici del Corpo Musicale diretto da Francesca Zingaro infatti, si esibiranno anche le componenti del Coro Anemone, gruppo di voci interamente femminili che ha sede a sua volta a Ispra, e il maestro Giovanni Danda all’organo.

Il repertorio comprende canzoni e musiche dedicate al Natale; la serata è a ingresso libero e gratuito. La chiesa si trova nel pieno centro di Ispra, nell’omonima piazza San Martino.