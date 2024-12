A Saronno il concerto di Natale “Il Canto degli Angeli”

Domenica 15 dicembre, alle ore 20:30, la Chiesa di San Francesco in Piazza San Francesco a Saronno sarà teatro del concerto lirico sacro di Natale “Il Canto degli Angeli”.

L’evento, organizzato dal Gruppo Calliope Musica e Voci d’Arte, è reso possibile grazie alla disponibilità della Comunità Pastorale Crocifisso Risorto.

La serata vedrà la partecipazione di artisti di grande talento: Nicoletta Martone, soprano; Tiziana Sbalchiero, mezzosoprano; Giampaolo Guazzotti, tenore; G. Carlo Razionala, baritono; accompagnati al pianoforte dal maestro Andrea Tamburelli. La presentazione sarà curata da Emanuela Maggioni, che guiderà il pubblico in un viaggio musicale all’insegna della spiritualità e della bellezza del Natale.

Questo concerto rappresenta un’occasione speciale per immergersi nell’atmosfera natalizia attraverso la musica sacra, con una selezione di brani che promette di emozionare e coinvolgere i presenti. La suggestiva cornice della Chiesa di San Francesco contribuirà a rendere l’evento ancora più magico e indimenticabile.

L’ingresso è aperto a tutti. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e per chi desidera vivere la tradizione del Natale in una serata di grande ispirazione e spiritualità.