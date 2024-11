Natale al Chiostro di Voltorre: scopri la magia dei presepi in un luogo senza tempo

La magia del Natale prende vita al Chiostro di Voltorre, uno dei gioielli storici della provincia di Varese, dove l’arte e la tradizione si fondono in un evento imperdibile: “Città dei Presepi 2024”. Dal 8 dicembre al 6 gennaio, la manifestazione trasformerà questo incantevole luogo in un vero e proprio viaggio nel tempo e nelle emozioni, grazie all’esposizione di 100 presepi provenienti da artisti di tutta Italia e non solo.

Arte e tradizione in un luogo storico

Situato lungo l’antica direttrice tra il nord Europa e Milano, il Chiostro di Voltorre è un esempio straordinario di architettura medievale, proprietà della Provincia di Varese dal 1977. Per l’occasione, le sue sale saranno arricchite da presepi di varie dimensioni e stili, inclusi diorami di grande spessore artistico e presepi a cielo aperto, che dialogheranno armoniosamente con l’ambiente circostante.

Tra le attrazioni principali, spicca il maestoso paese ad altezza d’uomo che ospiterà 10 manufatti inediti del presepista Mauro Signorelli. I visitatori potranno camminare tra le sue vie e sbirciare attraverso le finestre per ammirare dettagli inediti e sorprendenti.

Un percorso emozionale unico

Nell’ambito della manifestazione “Gavirate Città dei Presepi 2024” il giardino del chiostro di Voltorre si trasforma in uno spazio d’arte contemporanea con PROSPETTIVE, una straordinaria installazione, opera eseguita dalla prestigiosa ditta Torsellini Vetro.

PROSPETTIVE invita a vivere un’esperienza artistica che unisce la bellezza del vetro al fascino senza tempo del chiostro di Voltorre, trasformandolo in un luogo di contemplazione e connessione, dove l’arte parla al cuore e alla mente. Uno spazio emozionale, sospeso tra realtà e immaginazione che promette di trasportare i visitatori in una dimensione infinita, fatta di luci, riflessi, suoni e suggestioni.

Giorni e orari di visita

La mostra sarà aperta nei seguenti giorni e orari:

8, 14, 15 dicembre e dal 21 al 31 dicembre

e dal Dal 1 al 6 gennaio 2025

Orari:

Feriali: 14.30 – 18.30

14.30 – 18.30 Domeniche e festivi: 10.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30

Nei pomeriggi 8/15/22/26/29 dicembre e 1/5/6 gennaio dalle 14.00 alle 19.00 ci saranno due bus navetta con partenza dalla stazione di Gavirate, con tappa intermedia al centro commerciale per poi raggiungere il chiostro e viceversa ogni 30 minuti circa.

Un gesto per la comunità

L’impegno artistico e organizzativo di quest’anno ha portato a un biglietto d’ingresso a pagamento (5 euro per adulti, ingresso gratuito per disabili e bambini sino a 6 anni), i cui proventi saranno interamente devoluti in beneficenza. Un’occasione per vivere un’esperienza unica e, al contempo, contribuire a una buona causa.

Non perdere l’opportunità di immergerti nella bellezza e nella spiritualità del Natale in un luogo che, da secoli, incanta chiunque vi metta piede. “Città dei Presepi 2024” ti aspetta al Chiostro di Voltorre.

CONTATTI

Pro Loco Gavirate

M: +393358149711

@: direttore@progavirate.com

Sito | Facebook | Instagram