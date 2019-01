L’anticorruzione sanziona Galparoli: non ha presentato i suoi redditi da consigliere

Una sanzione di mille euro per la “perdurante carenza dei dati reddituali” dovuti dai consiglieri: è quella che è stata comminata al consigliere comunale Piero Galparoli, da poco tornato a palazzo Estense come rappresentante di Forza Italia.

Galparoli ha già avuto un richiamo dall’ufficio vigilanza sugli obblighi di trasparenza nel novembre del 2016, e ora è partito il procedimento di sanzione.

I consiglieri sono tenuti a comunicare “i dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica” dati che poi devono essere resi pubblici.

LA PAGINA DEL SITO DEL COMUNE DI VARESE CHE RACCOGLIE LE DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEI COMPONENTI DI CONSIGLIO E GIUNTA

La sanzione amministrativa, quando non si ottempera a questo obbligo di comunicazioni concernenti la situazione patrimoniale complessiva, va dai 500 ai 10mila euro e viene comminata dall’autorità nazionale anticorruzione.

«Nel 2016 non ho presentato la dichiarazione dei redditi perchè ero alla fine del mandato e avevo avuto problemi personali – ha spiegato Piero Galparoli, da noi interpellato sull’argomento – Ora sono appena rientrato come consigliere, nel frattempo la procedura è continuata. Me l’aspettavo, ci sta. Ho ricevuto i documenti da compilare per dare le nuove informazioni, tra poco lo farò»