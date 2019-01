Le “Formiche rosse” aprono il 2019 al circolo Arci Cuac

Riparte nel 2019 l’attività dell’Arci Cuac, il circolo Arci nato dentro agli spazi della storica Cooperativa Unione di Consumo Arnatese.

Il prossimo appuntamento è la proiezione del film “Formiche Rosse”, di Maurizio Fantoni Minnella, venerdì 11 gennaio.

“La speranza e il disincanto di due ‘formiche rosse’: due uomini che non hanno smesso di lottare e di credere che un altro mondo sia possibile”. Sarà presente l’autore. Inizio del film alle 21.

Nel frattempo riprendono anche le lezioni di Yoga con l’insegnante Sabrina Maa Sri Demi: appuntamento ogni martedì dalle 18.45 alle 19.45.

Il circolo Cuac si trova in via Torino 64 a Gallarate. Ingresso con tessera Arci, valida poi per tutto l’anno in tutti i circoli d’Italia.