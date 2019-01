L’istituto Verri ricorda la Shoah

In occasione del Giorno della Memoria, l’I.P. “Verri” di Busto Arsizio ha proposto letture ad alta voce all’interno della Biblioteca dell’Istituto.

Gli studenti – supervisionati dalle prof.sse Buonasera, Cioffi e D’Anna – hanno allestito una mostra fotografica e un’esposizione di libri e albi illustrati sul tema della Shoah; le classi, a turno, hanno potuto visionare la mostra, avendo così l’occasione di ricordare una delle pagine più drammatiche della nostra storia.

L’attività si è aperta con la lettura dell’albo “Il volo di Sara”, in cui Roberta Ferrante, classe 5 RA, ha interpretato l’incontro commovente tra una bambina e un pettirosso in un campo di concentramento; successivamente Fabio Comani, in arte DON, ha emozionato il pubblico con “Questo è per voi”, una canzone da lui scritta per l’occasione, con la quale ha voluto lasciare a tutti un messaggio profondo: “… ma la realtà è un filo sottile che collega il male e il bene, quindi comprendi l’accaduto e tutte le sue sfumature, chiudiamo per sempre questo taglio, in modo da non riaprirlo mai”.

L’attività è poi proseguita con la lettura drammatizzata di alcune storie di deportati, liberamente tratte e riadattate dai racconti di Carlo Lucarelli: sono state ricordate le storie di Franziska Mann, Arpad Weisz e Rita Prigmore (fatte proprie e interpretate da Federico Felici, Vanessa Pallini, Jenny Schewe, Erika Landini e Federico Borin).

La mattinata si è conclusa con un messaggio di pace e di speranza, la poesia “Nasceranno uomini migliori” di Nazim Hikmet, letta per tutti gli alunni da Giulia Pistritto, Martina Franco e Letizia Martino.

La partecipazione è stata numerosa da parte di studenti e docenti, che hanno così potuto capire l’importanza del non dimenticare e, come ha sottolineato la dirigente scolastica dott.ssa Laura Maineri, l’importanza di tenere vivo il ricordo per le generazioni future.