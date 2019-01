Lo Spandau lancia la sfida alla Busto Bpm

Il difficile ma importante successo sul Posillipo, ottenuto sabato 5 gennaio, farà da trampolino di lancio per la Busto Bpm che si appresta a rimettere piede in Len Champions League.

La squadra di coach Marco Baldineti infatti, sarà impegnata mercoledì 9 gennaio alle Piscine Manara contro i berlinesi dello Spandau ’04 (inizio alle ore 18, diretta su Eurosport 2 e ES Player), società che rappresenta un pezzo di storia della pallanuoto tedesca (33 scudetti) e internazionale (4 Coppe dei Campioni).

La Sport Management punta a fare bottino pieno per difendere – e magari consolidare – la seconda posizione nel Gruppo B alle spalle dello Jug Dubrovnik: il cammino percorso nelle prime giornate è favorevole ai Mastini che hanno incamerato 10 punti contro i 4 dello Spandau, ma anche per questo i tedeschi proveranno a fare risultato per risalire la china e avvicinare i primi tre posti del raggruppamento, quelli che qualificano alle Final Eight di Hannover.

La partita di Posillipo è servita ai bustocchi per rimettere a punto la propria “macchina” dopo che Baldineti aveva dovuto allenare la squadra a ranghi ridotti per via degli impegni dei giocatori chiamati in azzurro.

«Lo Spandau è un’ottima squadra che in Champions ha sempre fatto bene e che l’anno scorso ha partecipato alle Final Eight – avvisa Baldineti – Hanno molti giocatori forti, noi dobbiamo ritrovare la nostra brillantezza ma siamo fiduciosi».

Del match parla anche Giuseppe Valentino: «Quella di mercoledì sarà un’altra gara molto difficile contro un’avversaria che ha tanti anni di esperienza e molta qualità. Partita fondamentale: faremo di tutto per conquistare i 3 punti e difendere il secondo posto».