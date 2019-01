A Malpensafiere il casting per Miss Italia Lombardia

L’attesissimo casting regionale di Miss Italia Lombardia è alle porte. Il 17 febbraio avrà inizio il tour Miss Italia Lombardia 2019. Quel giorno MalpensaFiere si trasformerà in un centro della bellezza, ospitando più di un centinaio di ragazze aspiranti Miss.

Dopo il grande successo della stagione 2018, che ha visto ben 4 ragazze nelle prime 60 finaliste della puntata “Le Selezioni” il 16 settembre e ben due lombarde protagoniste della finale televisiva su La 7 il 17 settembre, Alessandra Riva (titolare di Rial Events) vuole riaprire i battenti con un obiettivo ben preciso: che ad essere eletta Miss Italia 2019 sia una lombarda.

Domenica 17 febbraio alle ore 10.00 riprenderanno i casting di una stagione che sembra promettere grandi

sorprese e tante novità per gli 80 anni del concorso più importante d’Italia. È importante sottolineare che il Casting Regionale inizierà alle ore 10.00 ed è previsto l’arrivo di oltre 100 iscritte. La possibilità di partecipare al casting terminerà alle ore 15.00 dello stesso giorno.

Gli shooting fotografici all’interno della Fiera Campionaria che si terranno durante il pomeriggio vedranno

protagoniste le bellissime aspiranti Miss, mentre la sera in area eventi verranno presentate tutte le ragazze

idonee che faranno parte delle selezioni 2019 a tutto il pubblico presente, e molto altro ancora!

Per non perdere le sorprese della giornata non vi resta che partecipare numerosi!

Per partecipare al Casting Regionale di domenica 17 febbraio chiama Rial Events al 331 529 1611

special guest e madrina dell’evento sarà la bellissima Sofia Belli di Besnate, finalista di Miss Italia 2018. Le miss inoltre potranno contare anche sui preziosi consigli di Giulia Piscina pre-finalista nazionale Miss Italia 2017 e ballerina di Colorado la scorsa stagione, che collaborerà con l’organizzazione Rial Events.

Programma della giornata:

h 10.00 Ritrovo MalpensaFiere per le iscrizioni e i casting

Continueremo nel pomeriggio con lo shooting fotografico delle ragazze idonee

h 19.00 Presentazione delle ragazze Idonee con la presenza di Sofia Belli Finalista Miss Italia 2018

Invitiamo le ragazze che si vogliono iscrivere a contattare:

Rial Events di Riva Alessandra

Mail miss@rialevents.it – Cell 3315291611

Oppure consultare il sito internet www.missitalia.it