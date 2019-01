I Mastini ripartono di slancio: 5-2 all’Alleghe

Comincia nel migliore dei modi la seconda fase di campionato di hockey per i Mastini: nella prima giornata del “Qualification Round” che mette in palio tre posti playoff, i gialloneri battono con un netto 5-2 l’Alleghe e mettono il primo, importante, divario tra sé e le squadre inseguitrici.

Un successo, quello sulle Civette, che poggia su diversi “pilastri”: innanziutto il Varese non ha offerto all’Alleghe alcuna superiorità (zero minuti di penalità!), inoltre il powerplay che altre volte aveva zoppicato, in questa circostanza ha portato in dote ben tre reti ai padroni di casa pur con percentuali non altissime rispetto alle occasioni avute. E poi da sottolineare la partita del veterano Perna autore di due reti e quattro punti complessivi sui cinque messi a segno dai gialloneri.

Dopo una traversa iniziale dell’Alleghe, i Mastini sono andati in vantaggio con la prima superiorità con Perna, bravo a concludere una bella azione nata da Raimondi e Terruggia. L’1-0 è stato il punteggio della prima frazione, grazie anche a un doppio intervento di Menguzzato davvero strepitoso.

Alleghe anche sfortunato: Lorenzi è fermato dal palo al 22′ in un momento di pressione biancorossa. Poi però le Civette hanno concesso una serie di superiorità al Varese che con Grisi ha raddoppiato al 27′.

Il tris è arrivato a inizio terzo periodo grazie a Vanetti, imbeccato dal solito Perna. Rete che dà il via a un botta e risposta: a segno Veggiato per il 3-1 e Raimondi per il 4-1 dopo una prima respinta di De Silvestro. A chiudere i conti del match un altro powerplay vincente con Perna e il definitivo 5-2 di Monferone.

I tre punti incamerati con l’Alleghe sono subito importanti perché il Varese resterà a riposo nel secondo turno (i due gironi della seconda fase sono da cinque squadre ciascuno) ma rimarrà saldamente al secondo posto dietro al Valdifiemme. Da Rin potrà quindi preparare con più tempo a disposizione la partita di giovedì 10 gennaio a Bressanone, valida come ritorno dei quarti di Coppa Italia.

MASTINI VARESE – ALLEGHE 5-2

(1-0; 1-0; 3-2)

RETI: 07’57” Perna (V – Teruggia, Raimondi); 27’18” Grisi (V – Franchini, M. Mazzacane); 44’27” Vanetti (V – Teruggia, Perna), 46’03” Veggiato (A), 46’35” Raimondi (V), 57’26” Perna (V), 58’33” Monferone (A – De Val). VARESE: Menguzzato (Masini); Papalillo, Barban, E. Mazzacane, Cortenova, Grisi, F. Borghi, Belloni, Lo Russo; Perna, Franchini, Vanetti, Andreoni, Teruggia, M. Mazzacane, Sorrenti, P. Borghi, Di Vincenzo, Privitera, Raimondi, Odoni. All.: Da Rin.

ARBITRI: Volcan, Terragni (Laforgia, Manfroi).

NOTE. Penalità: V 0′, A 22′. Superiorità: V 3/10, A 0/0. Spettatori: 157.

Qualification Round

Classifica (dopo una giornata): Fiemme 12; VARESE 11; Ora 6; Alleghe, Como 5.