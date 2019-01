Il Milan Club femminile Stella non andrà Gedda: “Manca rispetto come tifosi e come donne”

«È una decisione che abbiamo preso subito appena si è iniziato a parlare della location della finale. Gli ostacoli erano troppi e malgrado la nostra grande passione e voglia di essere presenti non c’erano le condizioni per una trasferta».

Alberta Prandina presidente del Milan Club femminile Stella chiarisce la scelta della storica associazione saronnese (fondata dalla madre Tina nel lontano 1971) di non andare in trasferta a Gedda per la finale della Supercoppa.

«Siamo stati presenti a tante trasferte dalla Supercoppa di Doha, in Qatar, nel 2016 a Tokyo nel 2007 ma fin dai primi momenti ci è stato chiaro che quest’anno la trasferta non sarebbe stata di facile gestione per la necessità di dividere uomini e donne. E anche quando negli ultimi giorni sono arrivate le nuove disposizioni la situazione non è migliorata. Anche volendo la gestione della trasferta era troppo complessa anche perchè le condizioni sono cambiate a pochi giorni dall’incontro».

Amaro il commento della presidente delle Stelline (come sono note le socie del club che nel 2015 ha ricevuto la visita di Silvio Berlusconi): «E’ una situazione che denota una mancanza di rispetto per noi come tifose e come donne ma anche per gli uomini, mariti, fratelli e fidanzati che partecipano alle nostre trasferte». E ancora: «Non trovo giusto che mi si chieda di rinunciare a dei diritti, andare allo stadio godendomi la partita, che esercito da cinquant’anni».