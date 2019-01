Monti su Molina: “Deve pensare innanzitutto dei varesini”

«La priorità della Fondazione Molina è quella di offrire un servizio sanitario assistenziale ai varesini, che sono i suoi principali benefattori. E proprio per questo motivo i varesini devono sempre venire prima».

Così Emanuele Monti (Lega), Presidente della III Commissione Sanità e Servizi Sociali, ha commentato la sigla del contratto tra Fondazione Molina e Cooperativa Ballafon per l’affitto di due appartamenti di sua proprietà.

«I due appartamenti verranno utilizzati dalla cooperativa per ospitare gli stranieri presenti in città che stanno facendo un percorso di integrazione – dice Monti – questa è la spiegazione data dall’Ente. Se la Fondazione è giuridicamente libera di prendere queste decisioni, l’appunto che io voglio fare è quello che le esigenze dei varesini dovrebbero rimanere la priorità per il Molina, come è stato finora dalla sua nascita».

Gli appartamenti, che a Ballafon sono stati affittati con regolare canone d’affitto, fanno parte del patrimonio ora inutilizzato lasciato come lascito alla Fondazione.