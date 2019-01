Neve, ghiaccio e monossido di carbonio: superlavoro per i Vigili del Fuoco

È stata una domenica di passione per i Vigili del Fuoco della provincia impegnati dalle 8 di mattina fino alle 20 di sera in diciannove interventi di soccorso, di cui otto per incidenti stradali da nord a sud della provincia. L’elenco comprende Gornate Olona (via Cesare Battisti), Misinto (Monza -Brianza), Viggiù (via Clivio sulla strada provinciale 3), Cremenaga (strada provinciale 61), Gallarate, (via Luigi Galvani) e a Somma Lombardo (via 4 Novembre). Due si sono verificati a Varese, in via della Selvetta e in via Monte Cristallo, a cui si riferisce la galleria fotografica. In quest’ultimo incidente il conducente di un’auto, dopo averne perso il controllo, ha abbattuto la recinzione di un’abitazione e terminato la sua corsa nel giardino della stessa. Per recuperare l’automezzo si è reso necessario l’intervento dell’autogrù

Nonostante la neve, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere incendi nei comuni di Rancio Valcuvia, in via San Pietro, Varese, in via Gaetano Doninzetti, Laveno Mombello, in via Canese per un’incendio cavi della società elettrica. Un intervento è stato registrato anche a Vedano Olona a causa di un palo elettrico pericolante. A questi si aggiungono altri sei interventi di vario tipo nei comuni di Saronno, Daverio, Cassano Magnago, Vedano Olona, Carnago, Gallarate.

Sfiorata la tragedia per un’intossicazione da monossido in una casa in via Varese a Gallarate. La fuga del gas è probabilmente attribuibile al malfunzionamento di una caldaia. I Vigili del Fuoco hanno soccorso quattro persone, due adulti e due minori, che avevano accusato dei malori. L’impianto è stato sigillato e la famiglia trasportata in ospedale.