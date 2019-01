Orsacchiotti di peluche per ricordare i bimbi vittime della Shoah

I bambini e le bambine della scuola della primaria Morelli hanno ricordato l’ Olocausto.

Accompagnati dagli insegnanti, si sono radunati in cortile, davanti

all’ingresso principale e hanno depositato sulla scalinata tanti orsetti portati dagli stessi alunni, in ricordo dei bambini ebrei che non hanno più potuto giocare a causa della discriminazione e della guerra.

Gli alunni si erano preparati nei giorni precedenti ascoltando la storia dell’orsacchiotto “Otto”, narrata nel libro di Tomi Ungerer.

Alla cerimonia hanno preso parte anche gli studenti delle due classi prime della scuola secondaria Schweitzer.

Sono seguite le letture dei bambini e l’ ascolto del brano musicale “Gam Gam”, una canzone simbolo dell’olocausto.

I docenti hanno affermato che l’evento ha sicuramente lasciato nei cuori dei bambini, che ormai apprendono molto dalle immagini e dai linguaggi non verbali, una piccola traccia che vivrà nel tempo, per non dimenticare.