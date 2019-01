Otto giocatori a segno per la Banco Bpm che passa a Savona

Trasferta positiva (sul piano del risultato) e pronostico confermato per la Banco Bpm che centra il successo a Savona pur confermandosi in un periodo di forma meno brillante rispetto ai mesi precedenti. La squadra di Marco Baldineti vince 12-8 nella vasca della Rari Nantes grazie al collettivo: sono ben otto i diversi marcatori per Busto, con Fondelli top scorer di giornata con tre reti.

Con i tre punti conquistati ai danni della Rari Nantes, la Sport Management consolida ulteriormente il terzo posto in classifica e si conferma unica inseguitrice del duo di testa Recco-Brescia, con i pluritricolori che si sono sbarazzati nettamente anche del Posillipo, quarto ma staccatissimo.

A Savona la partita è iniziata male per il Banco Bpm, presto sotto di due reti (Vuskovic e Grossi); la prima marcatura di Fondelli, seguito da Valentino, ha però dato fuoco alle polveri e gli ospiti hanno confezionato un parziale di 5-0 con cui i bustocchi sono arrivati al cambio vasca avanti di tre lunghezze.

Altri tre gol nel terzo periodo hanno quasi messo in cassaforte il risultato a favore della squadra di Baldineti (2-8) che però poi ha concesso qualcosa ai biancorossi di casa con Milakovic che ha provato a trascinare i suoi. Tutto sommato però la Sport Management ha controllato con una certa sicurezza il punteggio, pur mostrandosi un po’ meno brillante rispetto al recente passato. E del resto i Mastini arrivavano da due vittorie (con Roma e Spalato) a fil di sirena.

Ora Mirarchi e compagni si possono godere una settimana di relativa tranquillità, senza cioè impegni in campo europeo. Sabato prossimo inoltre la Sport Management resterà a casa, ospitando alle “Manara” un Catania che oggi ha perso nettamente a Roma, restando così penultimo e pure avvicinato dal Bogliasco, bravo a piegare Trieste.