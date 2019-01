Percorsi pedonali per mettere in sicurezza gli alunni di Voldomino

Sono state pubblicate le gare d’appalto per la realizzazione della strada pedonale che dalla via Asmara (la Strècia) si collegherà alle scuole elementari di Voldomino, lavoro del valore di 80.000 euro.

Pubblicata anche la gara per mettere in sicurezza il percorso pedonale tra Creva e Voldomino sulla cosiddetta Stra’ di Caver.

«Sono opere molto importanti – commenta il Sindaco Pellicini – la prima per la sicurezza dei nostri ragazzi che si recano a scuola. La seconda è finalizzata al ripristino in sicurezza di un percorso storico tra Creva e Voldomino, dotato di fascino e di attrattività turistica. Il passaggio del fiume Tresa, in quel punto, è di grande pregio ambientale. Colgo l’occasione per dare il merito di questo lavoro, oltre che all’Assessore della Comunità Montana Simona Ronchi, anche all’amico e già Consigliere Comunale Vito Vaglio, che anche recentemente me ne ha ribadito l’importanza».