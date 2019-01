I controlli su strada, quelli ai taxi e il contrasto ai rifiuti nei boschi: i numeri della Polizia Locale

Quasi ottomila ore di pattugliamento sulle strade e 155 multe, ma anche rimozioni di abusi edilizi, indagini, controlli sui parcheggi a lunga sosta intorno a Malpensa.

Davvero multiforme l’attività svolta dalla Polizia Locale di Ferno-Lonate Pozzolo, presentata alla vigilia della festa di San Sebastiano (patrono dei vigili e tradizionale momento per “fare il punto”) dai sindaci Nadia Rosa e Filippo Gesualdi. Nel ruolo rispettivamente di presidente dell’Unione e di delegato alla sicurezza e Polizia Locale.

«Nonostante la situazione legata al personale non sufficiente per la mole di lavoro necessaria, il personale ha mantenuto uno standard di servizi sufficiente: per questo a loro va un grande ringraziamento» ha premesso Gesualdi. Attualmente il comando conta 4 commissari, 9 agenti, 4 amministrativa, un organico essenziale anche a fronte del lavoro amministrativo legato alla presenza di Malpensa (la sola verifica delle targhe per la “area 10 minuti” richiede di controllare mezzo milione di veicoli).

Alcuni numeri, partendo proprio da un “tipico” servizio legato all’aeroporto: 24 sono stati i servizi di controllo contro l’abusivismo taxi e Ncc, operati con la Polizia di Stato e sfociati in 200 verbali per violazioni del codice della strada o sospensione delle licenze. 155 le multe per violazioni stradali a Lonate, 74 a Ferno, che hanno avuto come conseguenza 31 patenti ritirate, 12 sequestri della carta circolazione (quindi del veicolo), 237 punti-patente ritirati. E ancora 267 rimozioni per divieto di sosta o abbandono, categoria in cui rientrano anche i veicoli affidati a parcheggi a lunga sosta e trasferiti dai parcheggiatori in aree non idonee (problema diventato emergenza la scorsa estate). 34 gli interventi di rimozione di opere abusive di varia natura, 41 (16 a Ferno, 25 Lonate) gli accertamenti per violazioni su ordinanze come smaltimento rifiuti, malgoverno di animali,irregolarità nel commercio.

Su strada si sono registrati 56 incidenti, 41 con feriti, uno mortale (il motociclista morto a Ferno sulla strada lungo le reti di Malpensa), 14 con soli danni materiali. La Polizia Locale è poi intervenuta su richiesta dei cittadini in 84 occasioni a Ferno e 112 Lonate

7767 sono le ore di pattugliamento (esclusi servizi straordinari), con una conferma delle ore rispetto al 2017, nonostante organico inferiore. Sono stati poi garantiti 18 servizi per controllo della velocità e 28 posti di controllo (117 veicoli controllati).

Servizio particolare sono le verifiche preventive che vengono fatte su tutti gli autobus per gite scolastiche , «priorità non derogabile» sottolineano i due sindaci. Sul fronte educativo, gli agenti curano anche interventi di educazione stradale (quindici ore) ai bambini delle materne.

A commento dei numeri della Polizia Locale i due sindaci hanno spiegato anche i nuovi investimenti per la sicurezza stradale e non solo. «È iniziata – spiega Gesualdi – tutta la verifica e sostituzione del sistema di videosorveglianza: sono state introdotte anche due nuove fototrappole», destinate soprattutto a contrastare l’odioso fenomeno dell’ abbandono rifiuti. «Anzi: anticipiamo qualcuno riceverà sanzioni dopo aver abbandonato rifiuti dall’auto con targa ben visibile» dice Rosa. Sarà introdotto un terzo portale lettura targhe e si metterà mano all’organico del Comando: «Abbiamo già la graduatoria per comandante, in un paio di settimane contiamo di concludere. Nel 2019 dovremmo riuscire ad assumere due vigili in più oltre al nuovo comandante».

Sul fronte della analisi della pericolosità delle strade, il sindaco lonatese Nadia Rosa rimanda alla revisione del Pgt in corso, che significa anche rinnovo del Piano del Traffico. Tra le priorità l’incrocio via Silvio Pellico-via Santa Caterina e la rotonda di via del Gregge (prevista nel 2020, dopo che nel 2019 si completerà il parcheggio a servizio di Tornavento)

E a Ferno: la priorità è la «messa in sicurezza strada sotto Santa Maria», la strada perimetrale dello scalo di Malpensa teatro appunto dell’unico incidente mortale del 2018. Sarà limitato il traffico di mezzi pesanti e saranno fatti interventi sulla infrastruttura stradale: «Stiamo lavorando anche con un dosso rallentatore per ridurre la velocità. I tempi di realizzazione? Entro l’estate».