Incidente stradale vicino alle piste di Malpensa

Il 118 sta intervenendo a Ferno, per un incidente stradale sulla strada che segue il perimetro delle piste dell’aeroporto di Malpensa.

(foto inviata da un lettore)

Il sistema Areu-118 ha fatto intervenire un elicottero e un’ambulanza. Risulta ferita un’unica persona, trasportata in ospedale in codice rosso, in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto a poca distanza dalla curva che riporta in paese a Ferno, appena sotto l’area della chiesa campestre di Santa Maria.

Nel corso della mattina altre tre persone (tre uomini tra 32 e 41 anni) sono rimaste ferite in modo non grave in un altro incidente avvenuto sulla superstrada 336, all’altezza della uscita Gallarate-Samarate, sulla carreggiata in direzione autostrada A8.