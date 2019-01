Prevista neve, slitta la presentazione del corso della Cri Valceresio

A causa delle previsioni del tempo che promettono neve nella serata di venerdì 1° febbraio, la serata di presentazione del nuovo corso base per diventare volontario della Croce Rossa, organizzata da Cri Valceresio è rinviata a lunedi 4 febbraio sempre alle 21 presso la sede di Arcisate in via Matteotti 104.

Il corso base per diventare volontario, è il primo passo del percorso formativo che permette di svolgere diverse attività all’interno del comitato, e che pone le basi per accedere ai successivi corsi per ottenere il titolo di soccorritore.