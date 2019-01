Primi fiocchi di neve, ma durerà poco

Primi fiocchi di neve sulla provincia di Varese.

Dalla tarda mattinata su Varese e nella parte Nord del territorio è cominciata a cadere la neve, come annunciato dalle previsioni del tempo degli ultimi giorni.

È una nevicata che lascerà un segno molto flebile. Le precipitazioni dovrebbero infatti durare per poche ore, terminando la notte e lasciando spazio al vento e ad un clima soleggiato fino a sabato. Domenica 27 gennaio il Centro Geofisico Prealpino prevede nuvolosità in aumento che potrà portare in serata nevicate sparse fino a basse quote.