Rapina a Novara, arresto in Svizzera. Due italiani in manette

Due italiani sono stati arrestati ieri Canton Ticino.

In manette un 54enne cittadino italiano residente in Italia e un 48enne cittadino italiano residente nel Luganese. I due erano oggetto di un mandato di cattura internazionale (arresto ai fini di estradizione) spiccato dalla Corte di Appello di Torino per una rapina commessa nel dicembre del 2007 in territorio di Novara.

Il fermo è avvenuto nel Mendrisiotto a seguito dei necessari accertamenti da parte della Polizia cantonale.