Scuola Leonardo da Vinci, torna il tepore nelle classi

Sono in via di risoluzione i problemi alla scuola media Leonardo da Vinci. Ieri gli studenti hanno fatto lezione in aule calde e i tecnici hanno realizzato ulteriori sopralluoghi.

Si avvicina dunque un lieto fino dopo la debacle di sabato quando i ragazzini di terza media avrebbero dovuto fare lezione, ma sono stati rimandati a casa perchè nelle loro aule faceva troppo freddo, anche indossando sciarpe e cappotti. Grande l’indignazione dei genitori che avevano già segnalato il problema nel corso della scorsa settimana. Dall’inizio di gennaio in diverse occasioni infatti gli studenti hanno fatto lezione indossando giacche e cappotti.

Già venerdì il vicesindaco Pier Angela Vanzulli, dando risposta alle proteste dei genitori, aveva annunciato una serie di interventi a breve termine (accensione anticipata della caldaia, controllo dei termosifoni nelle aule più critiche) e il reperimento di fondi per la sostituzione della caldaia. «Come assessore al Bilancio e Patrimonio – aveva dichiarato Pier Angela Vanzulli – sto trovando le risorse per fare l’impegno di spesa. Posso dire che, con un gergo giovanile, “siamo sul pezzo” e quindi rassicuro le famiglie ed i docenti circa un intervento che dia tranquillità per un po’ di anni».