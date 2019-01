Rischio neve: la Varesina si sposta a Vedano Olona

L‘allerta neve di questi giorni sta consigliando alle società calcistiche della provincia di prendere provvedimenti in anticipo per cercare di disputare le gare in calendario. E’ il caso ad esempio della Varesina, già costretta al rinvio domenica scorsa quando avrebbe dovuto giocare al “Franco Ossola”, gara saltata proprio per la nevicata che si abbatté prima del fischio di inizio.

La società rossoblu, che domenica prossima (4 febbraio) ospiterà il Mariano, ha deciso di disputare il match al centro sportivo “Mario Porta” di Vedano Olona e non al “Comunale” di Venegono Superiore che è il campo principale tra quelli utilizzati dal club.

La decisione è duplice: l’impianto di via Bixio a Vedano ha un fondo in sintetico che ovviamente consente maggiori possibilità di utilizzo in caso di neve; inoltre la Varesina ha deciso di preservare il campo di Venegono in vista del maltempo. Naturalmente anche il club della famiglia Di Caro rispetterà le eventuali decisioni del Comitato Regionale Lombardo che ha facoltà di rinviare l’intera giornata di campionato.