Sant’Antonio in sicurezza: ecco come arrivare al falò

Il tempo si annuncia asciutto e mite: il Centro Geofisico Prealpino prevede, per mercoledì 16 gennaio, una serata asciutta, con qualche occasionale passaggio di nubi, e temperature tra lo 0 e i -3°.

Per poter garantire la partecipazione al falò a tutti in modo confortevole gli organizzatori, insieme alleì Autorità, hanno previsto un senso unico pedonale per tutti i visitatori.

L’accesso alla piazza e alla pira sarà possibile da due strade:

da sud, e cioè da Piazza Monte Grappa e Via Carrobbio (con uscita da via Bizzozzero – dietro il prestinaio della Motta, e da via Lonati – sede di Varese Corsi e ex liceo musicale)

da nord, e cioè da via Sant’Antonio, di fianco alla chiesa (con uscita da via Lonati)

Trattandosi di senso unico valido per tutti, E’ INDEROGABILMENTE PROIBITO L’ACCESSO ALLA PIAZZA da via Lonati e da via Bizzozzero.

Gli addetti alla sicurezza (Monelli, Alpini, City Angels e Angeli Urbani) saranno a disposizione per facilitare lo scorrimento.

Una volta entrati in piazza, non sarà poi possibile ritornare indietro percorrendo via Carrobbio e via Sant’Antonio: LE SOLE DUE USCITE SONO VIA BIZZOZZERO E VIA LONATI.

Queste le indicazioni per entrare e uscire dall’area del falò: tra le indicazioni delle ordinanze comunale c’è, inoltre il divieto di uso di bottiglie di vetro e lattine all’aperto, così come quello di spray di ogni tipo.

Dato il presumibile affollamento della piazza, si raccomanda inoltre alle famiglie con bambini di evitare, per quanto possibile, l’accesso alla festa con passeggini e carrozzine.