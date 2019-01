Scontro in via Bergamo, dove è appena cambiata la viabilità

Uno scontro tra due auto in un punto dove non sarebbe più dovuto succedere. È quello che è successo domenica mattina in via Bergamo, nel quartiere di Sant’Edoardo, dove dall’inizio di ottobre è iniziata una massiccia rivoluzione viabilistica.

È successo poco dopo le 9 quando due auto sono entrate in collisione all’altezza dell’incrocio con via Treviglio, un punto in cui con i nuovi sensi unici due auto non dovrebbero mai incontrarsi. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono stati inviati un’ambulanza, una squadra di vigili del fuoco e una pattuglia di polizia locale.

Soccorsi sono stati due uomini di 46 e 52 anni ma, fortunatamente, nessuno ha avuto bisogno di essere trasporto in ospedale. La Polizia Locale di Busto Arsizio sta ricostruendo l’esatta dinamica del sinistro.