Scuola dell’infanzia comunale “Dionisia Caldirola”

Via Costituzione 42, Buguggiate

Numero di telefono: 0332 459644

Indirizzo email: protocollo@comunebuguggiate.it

Sito web: www.comune.buguggiate.va.it

Tipologia di scuola: comunale

Orario di apertura: 09:00 – 16:00

Prescuola: sì

Doposcuola: no

Sezione primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: catering

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

Psicopedagogista, laboratori educativi, ampi spazi e giardino, uscite didattiche

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Iscrizione residenti € 40 – iscrizione non residenti € 45

Retta residenti € 100 – retta non residenti € 115

Prescuola residenti € 40 – prescuola non residenti € 45 – fruizione di 2 giorni al mese di prescuola gratuito.

Mensa costo singolo pasto € 4,67.