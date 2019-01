Scuola, sciopero il 7 e l’8 gennaio. Disagi in vista

Uno sciopero nazionale di tutto il personale docente e Ata potrebbe causare problemi al rientro da scuola. Il 7 e l’8 gennaio, quindi alla ripresa dopo le vacanze natalizie, gli alunni potrebbero non trovare “bidelli”, personale amministrativo, quindi il personale Ata, e anche quegli insegnanti che aderiranno allo sciopero.

La protesta, come spiega il Ministero della Pubblica Istruzione, è organizzata “dall’Associazione Sindacale SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia, che con una nota dell’11 dicembre 2018 ha comunicato la proclamazione dello sciopero nazionale nel Comparto Scuola di tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario in servizio in Italia e nelle scuole e nelle istituzioni italiane all’estero, per il 7 e 8 gennaio 2019.”

Lo sciopero è stato annunciato per tempo ma non tutti genitori sono stati raggiunti dalla comunicazione.

Il problema maggiore è per quelle scuole che hanno prescuola e doposcuola gestiti dal Comune. Come nel caso di Buguggiate: «Ci troviamo in una situazione assurda – spiega il sindaco Cristina Galimberti – Nell’Istituto comprensivo abbiamo 370 alunni: stiamo inviando messaggi a tutti i genitori per avvertirli dei disagi ma non possiamo fare di più.



Il servizio comunale dev’essere garantito ma fino al mattino di lunedì e di martedì non sapremo se ci sarà il personale e quindi rischiamo di dover richiamare i genitori e chiedere loro di venire a riprendere i figli.

Un disagio che non sappiamo come arginare. Ci stiamo organizzando, abbiamo cercato di contattare tutti i genitori che forse non sono al corrente dello sciopero, ma noi il servizio dobbiamo garantirlo, così come altri comuni, ma se poi il personale non si presenta? Certo è una cosa assurda -conclude il sindaco – capisco il diritto allo sciopero ma il diritto allo studio dove lo mettiamo?».