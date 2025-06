Buguggiate celebra la bicicletta con due giorni di parole, musica e storie a pedali

Il Comune di Buguggiate organizza “Parole, salite e colpi di pedale”, una due giorni dedicata alla bicicletta e al ciclismo storico, in programma sabato 28 e domenica 29 giugno nel cortile di Corte Galli (via Trento 21).

L’ingresso è libero e, in caso di maltempo, gli eventi si terranno al Centro Ubuntu (via Trieste 35).

Sabato 28 giugno alle ore 18.30

Spazio alla narrazione con le letture a tema del gruppo amatoriale “Tra le righe”, nato dai corsi di lettura espressiva dell’attrice Betty Colombo. I testi, dedicati al mondo della bicicletta, saranno alternati a momenti musicali con il concerto acustico di Lorenzo Bertocchini, artista varesino noto per il suo repertorio country, folk e blues.

Domenica 29 giugno alle ore 18.30

Protagonista sarà il libro “La bottega del Romeo. Cinque storie di uomini, donne e biciclette”, firmato dal giornalista e scrittore Lorenzo Franzetti, che da anni racconta la cultura ciclistica italiana. L’autore dialogherà con il pubblico e presenterà anche altre sue pubblicazioni.

La serata sarà arricchita dalle letture di Ele Meazzo e dall’accompagnamento musicale del gruppo angerese Quei de la Ringhera, specializzato in musica dialettale.

Un’occasione per riscoprire, tra parole e musica, il fascino senza tempo della bicicletta.