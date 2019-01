Tombolata dell’Epifania per comprare un furgone per l’oratorio

Fervono i preparativi per l’immancabile e sempre ricchissima tombolata dell’oratorio centrale di Saronno. L’appuntamento è, come tradizione, per il pomeriggio di domenica 6 gennaio alle 14,30 nella consueta location parrocchiale, con ingresso da via Legnani 1.

L’intero ricavato della manifestazione verrà destinato all’acquisto di un nuovo mezzo di trasporto furgonato indispensabile per supportare le molteplici attività di natura logistica della parrocchia e dell’oratorio.

«In palio – spiegano gli organizzatori con il consueto entusiasmo – premi spettacolari per tutte e tre le tombole che verranno estratte». Ma non solo per ciascuna di queste saranno premiate, nell’ordine, una terzina, una quartina, tredici cinquine, una tombola e svariati tombolini di consolazione. Il comitato organizzatore, all’opera con gli ultimi preparativi, rinnova l’invito ai saronnesi «famiglie, bimbi, nonni, genitori, giovani e pensionati» a partecipare «come gli altri anni con entusiasmo ed energia».